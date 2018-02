Por crisis el Museo de Arte Moderno de Bogotá es puesto en arriendo

Desde hace poco cuelga un pendón en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, donde se indica que “Se Arrienda”. La W se comunicó con el agente inmobiliario Carlos Muñoz quien es la persona a la que el MAMBO ha encargado de arrendar el lugar.

Esta persona en efecto confirmó la información. Los espacios del museo, que consta de 4200 metros cuadrados, se han puesto en arriendo por un valor de $120.000.000 mensuales. Todo lo anterior por la crisis económica por la que está pasando el MAMBO.

El agente inmobiliario fue muy específico a la hora de hablar sobre lo que se está poniendo en arriendo: advirtió que el sitio tiene cinco pisos, ocho baños –los cuales no funcionan todos-, no tiene parqueadero, pero si una cubierta de 570 metros cuadrados habitable, la cual se debe impermeabilizar, también dos cocinas –una de las cuales no funciona-.

La edificación del MAMBO fue diseñada hace 32 años por el reconocido arquitecto Rogelio Salmona.

El agente inmobiliario dijo que este espacio le puede servir a una empresa o una entidad pública; y que de lograr arrendarse, todo lo que se expone en el MAMBO se trasladará a otro lugar, sitio hasta el momento no especificado.