Por el momento, se descarta alianza Fajardo - De la Calle

En diálogo con La W, el candidato presidencial Humberto de la Calle cerró, por el momento, la puerta a una alianza con Sergio Fajardo para la campaña presidencial.

(Le puede interesar: Renunció el viceministro del Interior Luis Ernesto Gómez)

“En este momento no tengo diálogo con Sergio Fajardo, pero sí tengo afinidades. A él lo invité varias veces a que conversáramos en un momento más oportuno, pero no fue posible. Por el momento no se ha tomado ninguna decisión e iré a primera vuelta con el Partido Liberal”, señaló.

El candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, aseguró que “hasta ahora empieza la campaña” y señaló que tanto él como Humberto de la Calle están concentrados en sus propias candidaturas.

“Humberto de la Calle es un hombre muy valioso, pero él y yo, cada uno, estamos en campaña política”, añadió Fajardo.