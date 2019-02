¿Por qué Lorent Saleh denunciará a Gustavo Petro?

El activista venezolano Lorent Saleh, fundador de la ONG Operación Libertad y por varios meses preso político del régimen de Nicolás Maduro, habría sido detenido por la Policía Nacional el pasado sábado 23 de febrero en la madrugada en la ciudad de Cúcuta, luego del concierto Venezuela Live Aid.

Las primeras versiones de la Policía aseguraron que la detención se dio por un presunto escándalo en vía pública mientras se encontraba en supuesto estado de embriaguez.

Sin embargo, este miércoles 27 de febrero Saleh salió a los medios asegurando que no se encontraba en estado de embriaguez. El activista aseguró que estaba tomando una sopa mientras se reunía con miembros del Centro Democrático, hablando sobre la ayuda humanitaria a Venezuela.

“Por razones que desconozco, fui golpeado e ingresado a una patrulla de la Policía, mostré documentos que certifican que yo estoy protegido por el Gobierno español como perseguido político (…) fue una detención arbitraria, me llevaron por los caminos verdes (…) afortunadamente, la senadora Maria Fernanda Cabal y la diputada Gaia Arellano lograron interceptar el vehículo”, relató Saleh.

Adicional a ello, el abogado Víctor Mosquera, quien representa los intereses del activista, anunció que van a denunciar por injuria y calumnia al senador Gustavo Petro. Esto por supuestamente haber afirmado que Saleh fue detenido en estado de embriaguez y drogado.

Saleh dijo que no existe una fuente autorizada de la Policía que haya confirmado esa versión: “Eso era un negocio familiar, nunca hubo un disturbio o desorden, yo no me encontraba bebiendo”.