Por segundo ocasión aplazan audiencia contra Luis Fernando Andrade

Para el 20 de noviembre a las 8:30 a.m. quedó programada la audiencia en contra del ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. En esta fecha un juez decidirá si acepta la solicitud de la Fiscalía de enviar a la cárcel al ex funcionario.

El juzgado argumentó que la diligencia se aplaza por segunda vez, pues aún se encuentra estudiando la decisión judicial.

Andrade es investigado por las supuestas irregularidades que habrían rodeado la adición para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, en 2014.