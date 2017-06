Posibles demandas millonarias al Dane por incumplimientos

El Departamento Nacional de Estadística, Dane, se encuentra en un pleito jurídico por falta de recursos.



Se trata de una convocatoria pública 0534 que abre la entidad para 2015 la cual pretendía contratar a 1011 nuevos puestos y 62 puestos por segunda vez con un presupuesto de más $6.000 millones.

Pues resulta que esta convocatoria se incumplió.

Se conoció que la comisión Nacional de servicio civil ha venido haciendo un monitorio a entidades del estado y entre las que se encuentran en mora de contratar a quienes ganaron convocatorias de cursos de méritos está el Dane.



La W también logró conocer que más de 1000 personas están listas para iniciar una tutelatón con el fin de hacer respetar sus derechos adquiridos.



Los demandantes advierten que el Dane ya debería tener haber posesionado a los ganadores del concurso y que debido a las demoras se está causando un daño emergente y un lucro cesante bastante costoso.



Los demandantes incluso advierten que como ya deberían estar posesionados demandarán a la entidad estadística desde el día uno.



Lo que alegan los afectados es que el Dane no debería haber abierto convocatoria alguna y que se está violando normas de rango constitucional.



Vale la pena advertir que recientes informes muestran que el Estado es demandado por diferentes ítems, muchos de ellos por temas laborales.



La W se comunicó con el Dane, y aseguraron que "a la fecha no cuenta con autorización presupuestal para proveer definitivamente los empleos y por lo pronto no se procederá con los nombramientos."