Posibles irregularidades en autorizaciones mineras por parte de Odebrecht

La empresa que tiene más títulos en Colombia justificados es Anglo Gold Ashanti y no superan los 50 títulos. Odebrecht tiene 123 en solo 6 años.



De estos, solo 76 tiene algún tipo justificación y 47 se lo entregaron por el simple hecho de ser consorcio.

La empresa pidió estás autorizaciones para terminar el proyecto, sin embargo, la agencia Nacional de Minería debió informar en su momento si a lo largo del trazado de la vía existían o no las canteras o minas para que la compañía contratara. (Confirmado, la familia Parody tenía interés en el puerto Gamara- Cesar).



Si se llegase a comprobar que si existían las canteras o minas necesarias, no habría sido legítimo el otorgamiento de estos títulos a Odebrecht, pues la obligación es que estas empresas contraten con las minas o canteras ya establecidas en las inmediaciones de la obra.



Además hoy ya tendrían que haber devuelto estos títulos al estado por el avance de la obra, eso significa que sin permiso podrían estar explotando estos títulos para otros proyectos y sacar ventaja económica.



Finalmente haciendo la indexación el precio de esa obra es de 5,2 billones de pesos.