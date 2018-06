Posición de Estados Unidos rompe el esquema tradicional de comercio internacional: Santos

El Presidente de la República Juan Manuel Santos durante su participación en el III encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, se refirió a la importancia de esta en la actualidad de las finanzas mundiales, tras la ruptura del esquema tradicional del comercio internacional.

"La posición de Estados Unidos con ‘Americana First’ y no me importa la organización mundial de comercio y no me importan las reglas. Vamos es a ver cómo negociamos bilateralmente y le sacamos más ventaja a cada país. Eso rompe todo un esquema tradicional de manejo del comercio internacional y por esos procesos como la alianza del Pacífico está surgiendo con tanto éxito y con tanto atractivo", señaló el primer mandatario.

El Jefe de Estado luego de exaltar el papel de la Alianza Pacífico donde participan los países de Chile, México, Perú y Colombia, enfatizó en algunas decisiones del comercio norteamericano.

"Aquí hay otra corriente que no comparte esa situación, ese nuevo estado de cosas inciertas y que está avanzando para los destinos que deben ser los correctos".

Santos durante su intervención en Cali, le expuso a los jóvenes la importancia de la innovación y creación de sus propios proyectos.