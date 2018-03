Precandidatos presidenciales y gobierno denuncian falta de transparencia electoral

Varios precandidatos presidenciales denunciaron a través de sus redes sociales la presunta falta de transparencia en las elecciones que se llevan a cabo en el país por la falta de tarjetones para votar en las consultas que elegirán candidatos de izquierda y de la derecha a la jefatura del Estado.

"Ya sabíamos que la Registraduría no estaba en capacidad de transparencia en las elecciones", dijo Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y quien encabeza la intención de voto de la consulta para escoger un candidato presidencial de la izquierda, de la que hace parte el también exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo.

Por otra parte, la precandidata Marta Lucía Ramírez, quien hace parte de la consulta de la derecha junto a Alejandro Ordóñez e Iván Duque, calificó como “inaceptable” que efectivos de la Policía estuvieran retirando las fotocopias del tarjetón a los sufragantes. “Están saboteando la democracia, advirtió.

También Iván Duque rechazó que se hayan agotado los tarjetones y aseguró que acudirá al Ministerio del Interior para pedir garantías.

A su vez, Alejandro Ordóñez se sumó a las denuncias y aseguró que también se dirigirá al Ministerio del Interior, al tiempo que solicitó a los colombianos “no renunciar a su derecho al voto”.

No hay garantías si no hay tarjetones para la Gran Consulta por Colombia. Me dirijo a @MinInterior a presentar la queja y solicito a los colombianos no renunciar a su derecho al voto. ¡No se muevan de los puestos de votación! pic.twitter.com/4an6pL3Xdm