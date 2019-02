Presidente Duque niega que haya enviado delegados a acercamientos con ELN

En entrevista con CNN en Washington, el presidente Iván Duque negó que haya enviado algún delegado para acercamientos con el ELN.

El Mandatario indicó que "no he mandado ningún delegado a hablar con el ELN, mi relación la ha llevado el alto comisionado de paz y el ELN sabe cómo son las cosas conmigo, sobre la mesa y con claridad. Y ellos saben porque recibieron el mensaje desde el primer día, este gobierno no se sienta en ninguna mesa mientras haya secuestrado y cometan actos criminales".

Por otra parte, en entrevista con Fox News el Jefe de Estado se refirió a la polémica por la anotación de "5 mil tropas a Colombia" en la libreta del asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton.

Indicó que "no hemos recibido 5 mil tropas, creo que lo que la libreta decía es que todo el mundo debe estar unido y hacer un llamado para el fin de la dictadura en Venezuela".