Presidente insiste a Cuba en entregar a miembros del Eln y niega protocolos

El presidente Iván Duque respondió este sábado a la Cancillería cubana que el actual gobierno no reconoce los protocolos de los que se habla en caso de rompimiento de los diálogos de paz con el Eln.

El Mandatario recordó que ayer pidió la reactivación de las órdenes de captura contra los negociadores y dijo que "esta mañana salió un pronunciamiento de la Cancillería cubana donde dicen que van a activar los protocolos de ruptura que se habían acordado anteriormente con otro gobierno. Yo quiero dejarle claro y hacerle un llamado respetuoso a este gobierno. Lo que se presentó esta mañana no es una diferencia. No es la ruptura de ningún diálogo, porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando que liberaran los secuestrados y que cesaran los ataques terroristas".

Agregó que "lo que se presentó fue un acto criminal, violador de los derechos humanos y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia".

Por último, insistió en que el gobierno cubano "entregue a esos criminales para que se haga justicia".