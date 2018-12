Presidente Iván Duque envió un mensaje a los estudiantes desde la ciudad de Montería

En medio de la visita del presidente Iván Duque a la ciudad de Montería, éste lanzó pullas contra su antecesor,Juan Manuel Santos, al asegurar que luego del acuerdo pactado con los estudiantes su gobierno sí cumplía porque tenía la capacidad y voluntad política para hacerlo.

"Cuando se construye y no se destruye el futuro es de todo. Después de muchas conversaciones cerramos un acuerdo importante con los estudiantes de Colombia donde la base es que sea un acuerdo creíble para que no siga el Estado empeñando la palabra sin tener con qué cumplir. Aquí empeñamos el compromiso porque tenemos la capacidad de cumplir, la voluntad de cumplir y además la visión financiera para cumplir. Hemos llegado a un acuerdo que no se veía en las últimas dos décadas en el país", expresó el presidente.

Finalmente, indicó que el presupuesto asignado para la educación pública en su gobierno ha sido el más alto en la historia del país.

El pronunciamiento lo hizo desde la margen izquierda de la ciudad de Montería el pasado 14 de diciembre.

