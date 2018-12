Presidente pide que se declaren de lesa humanidad crímenes de Álvaro Gómez y Gloria Lara

El presidente Iván Duque hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que los crímenes del dirigente conservador Álvaro Gómez y la directora nacional de Acción Comunal, Gloria Lara, sean declarados de lesa humanidad.

"Creo que existe un gran reto para la justicia ordinaria. Existe un gran reto a nivel de altas cortes para que crímenes deleznables sean considerados crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles", dijo el Mandatario durante el II Foro Interamericano "Futuro del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos: En conmemoración del 70 Aniversario de la Declaración Americana"

Agregó que, en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, espera que "se pueda llegar hasta las últimas condiciones y consecuencias para quienes fueron autores materiales e intelectuales de un caso vil de asesinato de uno de los más importantes pensadores políticos que haya tenido nuestro país".

Sobre el homicidio de Gloria Lara de Echeverri, dijo que espera que crímenes como este "no terminen en el olvido. Porque dejarlos en el olvido sería no solamente ser injustos frente a la declaratoria de otros crímenes de lesa humanidad, sino que es necesario para que no se consolide la impunidad".

Por esta razón, aseguró que "espero que la Corte Suprema de Justicia, respetando la independencia de poderes, haga la valoración y los declare en esa imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad".