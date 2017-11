Presidente Santos negó presiones del Ñoño Elías para la concesión de la Ruta del Sol

En el cuestionario que le hizo llegar la Corte Suprema de Justicia el mandatario aseguró desconocer "conducta alguna del senador Elías que pueda ser considerada como interés indebido o presión para el desarrollo de la Concesión Ruta del Sol sector 2, para el Otrosí 6 o para la aprobación del documento Conpes”.

LA W conoció algunas de las respuestas del Presidente Juan Manuel Santos a la Corte Suprema de Justicia en donde asegura que no ha tenido ninguna relación laboral, personal o comercial con el Senador Bernardo el Ñoño Elías. Dicha explicación es entregada en el marco de las declaraciones que ordenó el alto tribunal a los miembros del Gobierno por la decisión del Conpes que dio vía libre a la adición del contrato de la vía Ocaña- Gamarra.

Ante la pregunta de si los congresistas que hacían parte de las comisiones económicas de Senado y Cámara, se reunieron con el señor presidente, con el fin de tratar temas relacionados con el aval fiscal del Otrosí # 6 o adición del contrato 001 de 2010, así como la expedición del documento Conpes. Se indicará qué senadores o representantes lo hicieron, y si entre ellos se encontraba el senador Bernardo Miguel Elías Vidal.

El presidente Juan Manuel Santos respondió que “En ningún momento me he reunido con congresistas para tratar temas relacionados con el aval fiscal del mencionado Otrosí ni sobre la expedición del documento Conpes. En igual sentido, me permito reiterar que las modificaciones del aval fiscal son aprobadas por el Confis, sin que el presidente de la República participe en dicho organismo”.

“En mi calidad de presidente de la República, desconozco conducta alguna del senador ELÍAS que pueda ser considerada como interés indebido o presión para el desarrollo de la Concesión Ruta del Sol sector 2, para el Otrosí 6 o para la aprobación del documento Conpes”.

Santos agregó que por norma legal expresa, los congresistas de las comisiones económicas de Senado y Cámara, no hacen parte del Conpes y que en tal sentido ni el Ñoño ni otros de los parlamentarios salpicados en este escándalo pudieron hacerlo y que tampoco tienen injerencia alguna en la estructuración, contenido y aprobación de los documentos Conpes.