[PRIMICIA] El interrogatorio a Roberto Prieto en la Fiscalía

La W conoció en exclusiva todo el documento de interrogatorio que Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente, rindió en la Fiscalía General de la Nación. Lo primero que advirtió Prieto fue su trabajo como gerente de la campaña pero en el año 2014, porque entre el año 2003 y 2010 fue el gerente de su empresa familiar MARKET MEDIOS.

Respecto de su relación con la compañía brasilera Odebrecht, Roberto Prieto confirmó que sí tuvo relación con ellos; específicamente a través de su compañía MARKET MEDIOS a quien la contactaron en junio del año 2010 para “promover los servicios de la Ruta del Sol 2”. Sin embargo, Prieto dice que el tema lo manejó su hermano Mauricio y un ejecutivo de cuenta. Así mismo dijo: “los medios de comunicación manejan un relacionamiento que como persona privada tuve ante la ANI, diciendo que yo era el hombre de Odebretch, todo porque como dije en mi declaración anterior, por haber sido gerente de la campaña la gente me busca para yo socializarlos frente al gobierno y como lo dije en la declaración y como lo manifestaba Andrade estos señores se sentían maltratados y no tenían buena relación con la ANI y lo que hice fue abrir un canal institucional hasta ahí fui donde el señor Andrade”.

Prieto reconoció que un paquete de afiches de la campaña Santos Presidente fueron pagados por la compañía Obredecht: “Yo pregunté cómo se iba a pagar eso me dijeron, tenemos un donante que se llama Obredecht”. Sobre este mismo tema respecto de cómo se recibió el pago de la compañía brasilera para los afiches Prieto contestó: “Le digo a Otto (Rodríguez), va a pagar Obredecht, entonces le pido a Otto las coordenadas para que le paguen, es decir la cuenta, y Otto me dio la cuenta y se le hizo llegar a Obredecht”. Pero además reveló que este aporte no lo reportó ante el Consejo Nacional Electoral porque según él eso era competencia del Comité Financiero.

La Fiscalía quiso saber si Roberto Prieto tenía contacto directo con la gente de Obredecht y este confirmó que hablaba con Antonio Martorelli y que lo había visitado un par de veces. “Ahí surgió la visita con la ANI, que fue cuando hablé con Andrade para que lo recibier (a Martorelli) bien”, contestó Prieto. Y contó además que le decía a Martorelli que no fuera a buscar atajos.

Frente de los aportes de los cerebros de Interbolsa, Juan Carlos Ortíz y Rodrigo Jaramillo Prieto contestó: “Yo no creo recordar haber tenido una reunión con ellos, no tengo en la mente que haya tenido reunión con ellos”. Sin embargo la Fiscalía le recordó a Prieto las declaraciones de Rodrigo Jaramillo quien aseguró haberlo conocido en el cuarto piso de las instalaciones de Interbolsa, donde según Jaramillo “El señor Prieto me dijo que como nosotros habíamos sido unos colaboradores de la Campaña, recurría nuevamente a solicitar que si le podríamos dar un aporte adicional (…) Fue entonces cuando nos solicitó la suma de doscientos cincuenta millones de pesos”.

ESTE ES EL INTERROGATORIO A ROBERTO PRIETO

