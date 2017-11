Principio de oportunidad no incluiría los delitos de Gustavo Moreno en la Fiscalía

Desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que el pasado lunes fue suscrito un principio de oportunidad con el capturado exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, y que éste no incluirá los delitos que cometió durante su paso por la Fiscalía.



"Él accedería a un esquema de inmunidad sólo por sus actuaciones como abogado en ejercicio y siempre y cuando colabore con la justicia", señaló el Fiscal.



Martínez aclaro que este acuerdo aún no ha sido legalizado por un juez e hizo énfasis en la necesidad de que Moreno no sólo colabore con la Fiscalía, sino también con la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones.



La Fiscalía y la Comisión de Acusaciones anunciaron que afianzarán sus mecanismos de colaboración para dar celeridad a los procesos por el escándalo de corrupción en la justicia.