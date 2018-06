Procurador delegado se retractó con director del ICANH

Por orden del Juzgado 61 Administrativo de Bogotá, el procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Leandro Ramos, se retractó de los señalamientos que le hizo al director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), Ernesto Montenegro Pérez.

El origen de orden se produjo porque Ramos señaló a Montenegro de supuestamente ocupar ilegalmente su cargo, además de decir que iba a saquear el Galeón San José y que simuló ser arqueólogo.

Por ese motivo, escribió un trino en su cuenta de Twitter que dice lo siguiente: “Ernesto Montenegro afirma que ocupa legalmente el cargo de director de @el_icanh @mincultura desde el primer minuto, que no va a explotar el galeón San José y que no simula ser arqueólogo. Se lo creo. Si he dicho lo contrario lo rectifico”.

Ernesto Montenegro P. afirma que ocupa legalmente el cargo de director del @El_Icanh @mincultura desde el primer minuto, que no va a expoliar el galeón San José y que no simula ser arqueólogo. Se lo creo. Si he dicho lo contrario, lo rectifico. — Leandro Ramos (@PD_Func_Publica) June 20, 2018

En un fallo de 10 páginas, la juez Edith Alarcón Bernal concedió la tutela presentada por Montenegro Pérez, quien consideró que le habían vulnerado sus derechos al buen nombre, a la honra y al debido proceso.