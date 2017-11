Procuraduría pide a un juez que cúpula de Reficar continúe en libertad

Durante una audiencia en los juzgados de Paloquemao, la Procuraduría pidió que no se imponga medida de aseguramiento en contra de Orlando Cabrales, expresidente de Reficar, y agregó que no se demostró que se configurara el delito de interés indebido.



"No se configura el ingrediente normativo del interés indebido...la atribución de presunta autoría en contra de Orlando José Cabrales, Felipe Laverde, Pedro Rosales y Philip Kent no se configura..." indicó el delegado del Ministerio público.



La Fiscalía pidió que se dicte medida de aseguramiento en contra de los exfuncionarios que se habrían beneficiado con dineros de los sobrecostos que se presentaron en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar).



En este caso también fueron imputados Reyes Reinoso Yáñez, presidente de Reficar entre los años 2012-2016; Felipe Laverde Concha, vicepresidente Jurídico de Reficar entre 2009-2017; Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol en 2008; Nicolás Isaksson Palacios, líder del Grupo Legal de Reficar entre 2013-2017; Philip Kent Asherman, representante legal de la firma CB&I en 2010; Massoud Deidehban, director de proyectos y representante legal de CB&I en 2009; y Carlos Laberto Llereda Silva, el revisor fiscal de Reficar entre 2009 y 2015.