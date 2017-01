Procuraduría pide ampliar vacunación contra el VPH para niñas no escolarizadas

Por considerar que la aplicación gratuita de la vacuna contra el virus del papiloma humano es "discriminatoria" frente a las menores de edad que no estudian, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que condicione la Ley para que la aplicación de la vacuna no sólo se efectúe entre las niñas que cursan entre cuarto de primaria y séptimo de bachillerato, como está establecido en la actualidad, sino que se extienda a niñas entre los 9 y 17 años sin importar si estudian o no.

"La norma limita el beneficio de recibir la vacuna contra el VPH de forma gratuita, por lo tanto, implica una afectación o al menos una amenaza al derecho a la salud, a la vida y a la igualdad de las niñas no escolarizadas que se encuentren en el mismo rango de edad de las niñas que cursen entre cuarto y séptimo grado de secundaria”, dice el concepto de la procuradora Martha Castañeda, quien además advierte que podría amenazar su derecho a la educación.

Para los demandantes, James Bello y Carlos Saúl Martínez, la vacuna también debería aplicarse a los hombres, pues afirman que dicho género tiene riesgo de padecer cáncer en el pene y en sus zonas íntimas. Sin embargo, la procuradora Castañeda afirmó que la Organización Mundial de la Salud ha advertido de la inconveniencia de la aplicación entre los hombres.