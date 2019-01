Procuraduría sancionará a exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez

La W conoció en primicia que la Procuraduría General ultima detalles para establecer la sanción disciplinaria contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez-Correa, por presuntamente incurrir en un conflicto de intereses al aprobar el documento Conpes 3817 que le dio vía libre a la adición del contrato para la construcción de la vía de Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol II.

Para el Ministerio Público, tanto Parody como Álvarez sabían que la aprobación de este documento beneficiaba directamente los negocios que tenía en la zona la familia de la ex ministra de Educación. Pese a esto no se declararon impedidas para participar en el consejo de ministros celebrado el 2 de octubre de 2014 en el que se aprobó dicho documento, por lo que habrían incurrido en una falta disciplinaria. Considera el Ministerio Público que debido a sus estudios y preparación académica, tanto Álvarez-Correa como Parody sabían que debían poner en manifiesto la situación mediante un impedimento para que fuera discutido en dicho consejo, lo cual no sucedió.

También La W conoció que sobre dicha decisión está informado el Fiscal ad Hoc Leonardo Espinosa, quien analiza reabrir la investigación sobre este mismo tema que la Fiscalia había archivado en junio del año pasado.