Procuraduría solicitó a la Corte Suprema de Justicia absolver a Luis Alfredo Ramos

La procuradora citó varias declaraciones de ex paramilitares, como la de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez quién dijo "que no recordaba bien una reunión con senadores para hablar sobre el tema de Justicia y Paz".



Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la procuradora delegada, Liliana Cardona, solicitó absolver al ex senador Luis Alfredo Ramos, investigado por parapolítica.



La delegada del Ministerio Público argumentó su petición al indicar que los testigos que rindieron declaración dentro del proceso penal no dan credibilidad.



Sin embargo agregó que "Ernesto Báez" en su momento "dijo no haber visto al aquí procesado (Luis Alfredo Ramos) y que no conoció de su posición en el debate en el Congreso sobre Justicia y paz".

La funcionaria, igualmente desestimó la declaración rendida por el narcotraficante Juan Carlos Sierra alias el "Tuso Sierra" al indicar que este no "genera credibilidad porque dijo que era encargado de manejar la financiación de las Autodefensas (AUC), algo desmentido por el propio Ernesto Báez quién dijo que era un narcotraficante y no un paramilitar".