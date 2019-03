Productores hicieron un llamado para buscar solución a la actual crisis cafetera

En total fueron 35 representantes de países productores de café desde Nairobi - Kenia hicieron un llamado urgente a todos los actores de la cadena de café para actuar con celeridad y responsabilidad en la solución de la actual crisis cafetera. Por Colombia asistieron a esta importante reunión los representantes por Antioquia, José Eliecer Sierra, (actual presidente del Comité Directivo y Nacional de Cafeteros); por Boyacá, José Alirio Barreto y por Caldas, Eugenio Vélez Uribe.

En su declaración, los representantes manifestaron que La actual crisis social y económica creada por los extremadamente bajos precios internacionales del café ha llegado a un punto en el que la cadena de valor del café, como un todo, no puede seguir hablando de ello sin tomar medidas serias e inmediatas.

De acuerdo con la Organización Internacional del Café, OIC, alrededor de 25 millones de familias, en su mayoría pequeños productores, producen café en el mundo. Actualmente, la mayoría de ellos ni siquiera pueden cubrir sus costos de producción y muchos de ellos ni siquiera pueden ganarse la vida para ellos y sus familias.

En algunos datos expuestos por los cafeteros, se informó que el mundo consume 1.4 billones de tazas de café cada día (*) y los consumidores pagan precios muy altos por ellas (de $3.12 en los Estados Unidos a $4.60 en Shanghái a $6.24 en Copenhague en 2018 (**). En muchos casos, esos precios se alcanzan con la promesa de que el café es sostenible. Sin embargo, la promesa de sostenibilidad generalmente se enfoca solo en dos de sus tres aspectos: ambiental y social. La sostenibilidad económica, el ingreso mismo de los caficultores, ha sido descuidada por la cadena de valor del café bajo la premisa de que "el mercado es el mercado" y debemos dejarlo gobernar.

Explicando posteriormente a esto que el contrato “C” actual se creó como la referencia de precio para una canasta de cafés arábicos suaves de calidad similar conocida como "Centrales". Hoy, con varios cambios introducidos a lo largo del tiempo, se reconoce ampliamente que el precio basado en el contrato de futuros "C" no cubre los costos de producción para la mayoría de los productores debido a varios factores, incluida la especulación de los fondos de cobertura que no comprenden o no les importa el café.