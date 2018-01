Profesionales de la salud no están de acuerdo con consejos de nutricionista Mara Roldán Rosalba Pinto, presidente de Comisión de Nutrición y Dietética dice que la modelo no puede ejercer como nutricionista en Colombia ya que no tiene el título valido en Mineducación.

Mara Roldán . Foto: Foto tomada de Instagram @marafitofficial