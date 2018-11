Propuesta que se hizo sobre el IVA no se entendió bien: Duque

El presidente Iván Duque aseguró que la propuesta inicial del Gobierno en la reforma tributaria, de ampliar el IVA a más productos de la canasta familiar y devolverlo a la población más vulnerable, no se entendió bien entre la opinión pública.

“Creo que la propuesta que hicimos no se entendió bien, hoy en día la canasta familiar en un 53 % está gravada con IVA al 19 %, eso venía de atrás”, dijo el mandatario en diálogo con Radio Calidad, emisora de Cali.

Agregó que su “idea original era poderle quitar el IVA a los más pobres por la vía de la compensación, eso no se entendió bien, debo aceptar ahí las cosas como se dieron y eso ya no es una preocupación, no se va a gravar ninguno de los alimentos de la canasta básica”.

Según el presidente, lo que ha pedido al Ministerio de Hacienda con la reforma tributaria es que quienes ganen más de $35 millones al mes tributen más “no con ánimo de persecución o señalamientos, sino que contribuyan un poco más, he pedido que gravemos los dividendos altos, que nosotros le demos a esta reforma un sentido de desarrollo empresarial”.