Prórroga del cese el fuego puede ser usada por el Eln para fortalecerse: víctima

Isabella Vernaza, quien fue secuestrada por el Eln en la iglesia La María en Cali, en 1999, dijo que piensa que la guerrilla podría usar una prórroga al cese el fuego para fortalecerse.

En diálogo con La W, Vernaza explicó que "por un lado me parece que si bien en el transcurso de estos meses el cese el fuego no ha sido perfecto, porque el Eln lo ha roto en diferentes ocasiones, sí ha permitido una disminución en el número de víctitmas, pero darle una prórroga sin renegociación y sin un fortalecimiento de los entes que están vigilando es darle una oportunidad al Eln para que se fortalezca, como lo han dicho algunos guerrilleros en estos días. La guerrilla puede estar aprovechando ese cese el fuego para rearmarse, fortalecerse, reagruparse".

Agregó que no tiene confianza en el Eln, pues "no han sido respetuosos de su palabra y darles una posibilidad de 30 días no nos garantiza que no se estén fortaleciendo. En estos cinco meses hubo varias violaciones al cese el fuego y hubo muertes que el Eln reconoció su responsabilidad, entonces darles una nueva oportunidad es correr un riesgo más grande".

Por último, dijo que la salida a esta continuación o no del cese bilateral está en manos del nuevo jefe negociador del Gobierno, Gustavo Bell.