Proyecto de ley pone trabas a las restricciones para el uso de sustancias nocivas

Se trata de la polémica que ha generado el proyecto de ley 319 de 2017, que busca regular la comercialización de productos nocivos para la salud.

Desde el sector Salud, expertos en políticas para la salud pública denuncian que este proyecto, en vez de robustecer las restricciones de sustancias nocivas como el asbesto, glifosato, tabaco y pesticidas, se propone que estas solo se puedan prohibir en caso de que existan estudios realizados directamente con población colombiana.

Esto quiere decir que se ignoran los estudios internacionales como los que ya existen en la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuales demuestran que estas sustancias pueden causar daños irreversibles en la salud humana.

Desde la organización Anáas, una ONG dedicada a la promoción de la política para salud pública basada en la evidencia, aseguran que el artículo tres del proyecto es un “mico” para la salud pública. Esto, esto teniendo en cuenta que el gobierno no podría regular ninguna sustancia nociva hasta que Colombia realice un estudio que requiere recursos y, lo más crucial, tiempo.

“Vale la pena recordar que la misma organización Mundial de Comercio, admite la aplicación de este principio en las acciones regulatorias de los países, y es un elemento suficientemente establecido en las leyes internacionales sobre medio ambiente. Incluso, a pesar de que este aspecto de su aplicación sigue siendo objeto de debate, el acuerdo sobre normas sanitarias y fitosanitarias reconoce que no se debe posponer una medida por el simple hecho de que no se disponga de una información científica completa. ¿Por qué Colombia debería adoptar un enfoque más restrictivo, que en la práctica no admitiría la aplicación del principio?”, cita el estudio de la fundación.