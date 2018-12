Proyectos anticorrupción están naufragando: veeduría ciudadana

De acuerdo con la Veeduría del Mandato Ciudadano Anticorrupción, uno de los proyectos para luchar contra la corrupción no tiene ponentes, seis no tienen ponencias, nueve no fueron agendados para discusión, tres se hundieron y solo cinco están siendo tramitados.

"Lo que vimos fue un espectáculo, en el que se pusieron en práctica las peores mañas del Congreso para hundir los proyectos: demorar las ponencias, no darle proridad a la discusión, el Presidente se hizo el bobo con los mensajes de urgencia", señaló León Valencia, de la Fundación Paz y Reconciliación.

La veeduría invitó al Gobierno y a los partidos políticos a impulsar una mesa técnica, en la que participen expertos y la ciudadanía, para consolidar los proyectos y actos legislativos que den cumplimiento al mandato anticorrupción.

Aunque el domingo termina la legislatura en el Congreso de la República, se espera que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias la próxima semana.