Puedo certificar que no he estado en la ANI: Chacón

En diálogo con La W, el representante a la Cámara Alejandro Carlos Chacón se refirió a la mención que hizo Luis Fernando Andrade a su nombre, en el marco de la investigación por el escándalo de Odebrecht y aseguró que puede certificar que no ha ido a la ANI ni se ha reunido con Luis Fernando Andrade.



“Yo no he hablado con Luis Fernando Andrade; de hecho, tengo un derecho de petición en el que consta que no he entrado en la ANI”, señaló Chacón.

El parlamentario también rechazó haberse reunido con los congresistas mencionados por Andrade en su declaración y reiteró que no conoce a Eleuberto Martorelli, exdirector de Odebrecht en el país.