¿Qué está reclamando la alcaldía de Mosquera a Peñalosa?

Frente a las declaraciones del alcalde Peñalosa el pasado viernes, en donde aseguró que por culpa de la administración del municipio de Mosquera, el proyecto de metro había elevado sus costos pues no había querido que el sistema llegará hasta allí, la Secretaría de Planeación de Mosquera manifestó que el Distrito lo que en verdad le ofrecía al municipio no era el sistema, sino el área de mantenimiento de los vagones y no ofrecía el transporte de pasajeros a los ciudadanos y que además en su plan de ordenamiento territorial, no existían un suelo habilitado para este patio taller.

Es importante recalcar que desde junio, el alcalde ya había anunciado que este patio se habilitaría en el sector de El Corzo de la localidad de Bosa, en respuesta al negativo de la alcaldía de Mosquera.