¿Qué hacía René Higuita en el búnker de la Fiscalía?

El exfutbolista René Higuita asistió al búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá tras ser notificado sobre un proceso de extinción de dominio sobre uno de sus bienes en Antioquia.

“(Se trata de) una casa que construimos con mi familia (…) estamos esperando que la Fiscalía nos quite la restricción que hay sobre el predio. Un juez no entregó la casa, sabiendo que a quien le habían impuesto la extinción de dominio no era yo”, reveló el ex deportista.

Higuita también habló sobre el proceso del “Chicho” Serna de lavado de activos en Argentina.

“He hablado con él vía WhatsApp (…) él va a defender su honor y su prestigio, palabras textuales (de él), hasta con su vida”, declaró.

Por último, sobre la polémica propuesta de la convocatoria de Franco Armani a la Selección Colombia, el ex arquero manifestó:

“Siempre que haya un integrante del Atlético Nacional va a haber polémica (…) de todas maneras, sabemos que en Colombia hay buenos arqueros y sabemos que Armani muy pronto va a ser colombiano. Es el mejor arquero que hay en Latinoamérica y hay que esperar que el técnico, que es el responsable y a quien apoyamos en sus decisiones, lo llame”.