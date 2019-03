¿Qué pasó con la criptomoneda venezolana?

¿Qué pasó con el petro?, podrán preguntarse muchos de quienes, con asombro, tiempo atrás escucharon el anuncio de Nicolás Maduro sobre la creación de una nueva criptomoneda.

En diálogo con La W Radio, el experto Moisés Rendón, del CSIS, se refirió al proyecto de criptomoneda del gobierno venezolano.

“El petro todavía no existe en el mundo real porque no lo puedes comprar ni vender”, señaló el experto, explicando que este es un proyecto que intentó crear Maduro para intentar “evadir las sanciones de EE.UU.”, pero que tiempo después de haber presentado el primer paper, todavía no es una realidad.

El experto explicó que pese a que dicha criptomoneda aún no es una realidad, actualmente si están siendo usadas en Venezuela otras criptomonedas, método que resultó ser una alternativa para las transacciones en tanto, debido a la inflación y a lo difícil de usar bolívares, resulta ser un mecanismo transaccional más estable.

Según Rendón, ha habido gente recibiendo donaciones en criptomonedas, para comprar ayudas y redistribuirlas en el país.