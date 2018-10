¿Qué problema constitucional tiene unificar los periodos de alcaldes y presidente?

Los constitucionalistas aseguraron que el proyecto de acto legislativo que busca unificar los periodos de los mandatarios locales con el del presidente de la República, lo que implicaría que los actuales alcaldes y gobernadores estén en su cargos hasta el 19 de julio del 2022 y no hasta el primero de enero del 2020, estaría atentado contra la democracia del país.

Para el ex conjuez de la Corte Constitucional, ex alcalde de Cali y ex miembro de la Asamblea Constituyente, Gustavo Zafra, la viabilidad del proyecto, presentado por la representante a la cámara por la Alianza Verde Juanita Goebertus depende de cómo sea formulado.

Recordó que una iniciativa similar había sido presentada en el marco del referendo impulsado por el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, y que en su momento, el punto, fue declarado como inconstitucional por parte de la Corte, calificándolo de "plebiscito escondido".

Para el ex constitucionalista, en el 91 se "separó las elecciones para fortalecer a las autoridades locales y que no fuera un premio seco de las elecciones de la presidencia", recordando que la propuesta de unificar las elecciones de autoridades nacionales y locales "no es solo de calendario, es de equilibrio democrático".

Remitiéndose a la historia de las elecciones en Colombia, trajo a colación lo ocurrido en las elecciones de 1970, cuando la cantidad de elecciones simultáneas generó un caos en los procesos de conteo.

Para finalizar, el ex conjuez de la Corte, afirmó que espera que el organismo, estudie, si pasa el proyecto, o acto legislativo con detenimiento.

A su vez, José Gregorio Hernández, catedrático, exmagistrado de la Corte Constitucional y ex presidente de dicha corporación a mediados de los años 90, afirmó que la propuesta es un "proyecto antidemocrático", señalando que la iniciativa "no solo tiene algunos problemas de constitucionalidad, los tiene todos".

Para Hernández, "un proyecto de esta naturaleza, es contrario al principio básico de nuestras instituciones", y advirtió que de ser aprobada dicha iniciativa, podría Colombia estar ante un caso de "sustitución constitucional".

Al igual que Zafra, Hernández recordó lo ocurrido durante el referendo impulsado en época de Uribe Vélez, señalando que si en aquel entonces la Corte Constitucional lo encontró inconstitucional, y que al no ser un cambio válido impulsado por medio de la consulta popular, el proyecto sería menos viable de implementar a través de la aprobación a través del Congreso.