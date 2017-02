Qué rico que se me noten los años: Amparo Grisales

A propósito del programa de imitadores “Yo me llamo”, que estrenó su quinta edición el pasado 13 de febrero y en el que Amparo Grisales repite su rol de jurado, la “Diva de Colombia” expresó que se siente muy a gusto con esta nueva temporada.

“Es un grupo genial, hay mucha armonía (…) cuando hay buena química, física y sentido del humor, eso se nota (…) miren el rating”, comentó Amparo, quien también se refirió a los comentarios que ha despertado su empatía con el cantante Pipe Bueno, quien se estrena como jurado en esta edición del programa. Y es que en el primer capítulo del programa, despertó curiosidad para la audiencia el beso entre ambos artistas, lo que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Al respecto, Amparo indicó que “Pipe Bueno es el que me coquetea a mí (…) me han llamado ‘asaltacunas’, han dicho que le estoy robando la juventud (…) (pero) es él el que me quita la juventud. A mí me gustan más grandecitos”.

También confesó en La W que le da pesar cuando los jueces tienen que rechazar a un concursante porque no cumple con las condiciones para entrar a la escuela de “Yo me llamo”, a lo que comentó: “A mí me da mucho pesar cuando llegan (a presentarse) con sueños o engañados por alguien, sin el conocimiento”. Sin embargo, también reconoció que muchas personas van al programa “sabiendo que van a hacer el oso”.

Así, ante la constante pregunta que le hacen a Amparo de su edad, ella responde que siempre le pone la cara. “El secreto de mi vida es la edad que tengo (…) se amañaron con la bobada de la edad, pero creo que es rico que se me noten los años, si no, ¿dónde quedan los que he vivido?”. Así, Amparo asegura que el tema recurrente de la edad solo ocurre en la sociedad colombiana, pues en países como España y Argentina no pasa lo mismo.

De esta manera, Amparo aseguró que su secreto para verse bien está en no tener hijos. Precisó que no se trata de recomendar que las mujeres no tengan hijos, ni de que el cuerpo se vea afectado por el embarazo: “la labor como mamá y luego atender al marido son cosas que lo desgastan a uno”.