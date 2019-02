¿Qué se viene para Venezuela si Maduro no deja entrar la ayuda humanitaria?

En medio del concierto Venezuela Aid Live y la tensión por la entrega de las ayudas humanitarias a Venezuela, analistas internacionales explicaron en La W qué se viene para el país vecino.

En primer lugar, Laura Gil, Politóloga e internacionalista, afirmó que no ve muy claro cómo será el fin de Maduro, “aún no me doy cuenta para qué lado”. Sin embargo, destacó que “en el momento en el que Estados Unidos sancionó a Pdvsa comenzó el principio del fin”.

Juan Fernando Londoño, Consultor político, afirmó que “no está tan cercana la caída de maduro, pero sí está cerca una negociación para hacer una transición política en Venezuela”.

Gil también se refirió a las alianzas internacionales que se han dado en medio de esta coyuntura, “es un cerco diplomático que no tiene unanimidad internacional, maduro aún tiene el apoyo de grandes: Rusia y China”.

Ante esta afirmación, Londoño agregó “Después de tener tanto dinero invertido de Rusia y China, ellos no van a dejar que haya un cambio de régimen. Nadie sabe la deuda tan grande que tiene Venezuela con estos dos países”.

Además, mencionaron que la disminución de los actos represivos se deben a que “Maduro está sintiendo la presión, por eso no se ha encarcelado a Cuidó tampoco” dijo Gil.

Londoño explicó que las ayudas humanitarias son un elemento táctico bajo una estrategia política con la intención de arrinconar a Maduro, “muchas veces en este tipo de casos se usan acciones más represivas, pero al final eso es más dañino para la población”. Sin embargo, Gil añadió que aunque sí es evidente la estrategia política, “eso no le quita el carácter humanitario a las ayudas”.

Respecto a la posible intervención militar, Londoño aseguró que “Trump cree que mandando unos misiles a Venezuela soluciona el problema pero no es así” y se cuestionó “Si Estados Unidos decide atacar a Maduro, él no va a responder hacia Miami sino hacia Cúcuta”.

Por su parte, Gil habló sobre la grave encrucijada en la que se encuentra el Gobierno colombiano, “Colombia no puede decir que no va a haber intervención militar porque quita el incentivo, ese miedo es el que causa que Maduro quiera negociar”. Sin embargo, añadió una reflexión “es imposible sostener este hecho, porque Colombia ya lo llevó muy lejos, si Estados Unidos decide intervenir cómo le vamos a decir que no”.

“En el momento que entremos en confrontación con Maduro el gran perdedor va a ser Colombia” puntualizó.

Gil también mencionó las implicaciones que tendrá su política hacia Venezuela, “Yo todavía no sé si esto va a terminar bien o mal para el presidente de Duque, principalmente por la intervención militar”.

Finalmente, ambos expertos coincidieron en que la presencia de algunos políticos como Cesar Gaviria, son oportunistas.