Quiero que Maduro caiga, pero vivo para que pague: María Corina Machado

Frases destacadas de la entevista de Vicky Dávila a María Corina Machado

Ya no hay palabras, ni siquiera las imágenes pueden trasmitir el colapso que está viviendo nuestro país. La disolución de una nación, tenemos a medio país a oscuras, ni hablar del servicio del agua

El 92% del trasporte se ha paralizado. Tampoco ni hablar de la alimentación. Es realmente una tragedia, la consecuencia ustedes la están viviendo ahora con el éxodo hacia su país

El deterioro se siente. Las medidas económicas de Maduro han traído cierres de empresas. Los productores desesperados porque ya no puede operar

Multiplicaron por 36 el salario mínimo, pero al cabo de un mes esto va a valer lo mismo. Enfermedades que estaban erradicadas han vuelto, como el sarampión y la malaria

Cada día que Maduro permanece en el poder no se mide en tiempo sino en muertos. Esta es la instauración de un Estado criminal.

Tengo información de la Guardia Nacional, que dicen que las fronteras están controladas por el ELN y las Farc y es más del 60% del territorio

Estamos hablando de militares cubanos que les dan órdenes a militares venezolanos, esto es una invasión. Venezuela está dirigida por un grupo criminal

Maduro no fue reelecto, eso fue una mentira. Maduro es un criminal y tuvo fuerzas por muchos años que lo soportaron y no se dieron cuenta lo que venía

Más del 85% lo repudia, pero esa lógica no funciona así porque se ha aferrado a la fuerza. Ha tenido toda la plata del mundo hasta que acabaron PDVSA y empeñaron todo el oro

El mensaje es que este régimen está decidido a no salir por las buenas. NO van a aceptar una salida por la vía electoral. Se burlaron hasta del papa

Nos queda solo la salida por la fuerza, pero no hablo de violencia, es la fuerza diplomática, la fuerza judicial, la fuerza de la verdad de la ciudadanía

El golpe militar lo dio Maduro y Chávez, ellos mantienen a este régimen corrupto. Lo que le pido a los ciudadanos militares y civiles es cumplir la Constitución, desacatar órdenes ilegales

Más del 70% del territorio venezolano están bajo la influencia de guerrilleros no desmovilizados de las Farc y del ELN, hay campamentos en territorio venezolano

Los comandantes guerrilleros tienen relación con la Habana (Cuba), los grupos como no desmovilizados de las Farc y el ELN están reclutando niños que sus madres los entregan por hambre

Yo lo dije en Colombia, no va a haber paz en Colombia si no existe paz en Venezuela. Acá estamos viviendo también una guerra, son más de 300 mil muertos. Venezuela ya no da más

Venezuela es un país de pie, acabo de estar en territorios con el agua al cuello y los venezolanos decían ‘este es mi país y yo lucho por él’

Los mensajes de Maduro van dirigidos a quebrarnos la moral. Imagina a una mamá que acuesta a sus hijos sin comer y uno ve a la vicepresidenta decir que Venezuela tiene alimentos para darle al continente

Aquí nos hemos mantenido firmes. Ahora no estamos solos, tenemos una comunidad internacional acompañándonos. La fuerza de los mercados también están alineadas con un cambio de régimen

No me he ido de Venezuela porque no puedo, nosotros tenemos en nuestras manos que Venezuela vaya en una u otra dirección

Sé lo que significa un millón de venezolanos cruzando a Colombia y eso se puede multiplicar. Pero hay una opción de poder desalojar a un sistema corrupto, y necesitamos el apoyo internacional

Yo estoy aquí para acompañarnos, muchos venezolanos están dando la pelea. No pasa un instante en mi vida en el que quiera traer e mis hijos y a mi familia

Tengo terror a que esta desgracia siga. El riesgo es cotidiano. Quien manejaba mi carro fue secuestrada en la puerta de mi casa y se lo llevaron preso. A mí me siguen para arriba y para abajo

Yo los encaro a los policías que me siguen. Y cuando no ven peligro conmigo me dicen que tienen miedo, me ven y se me ponen a llorar.

A esto llegó Maduro, decirle a los generales que los oficiales tenían que escoger entre su familia por mala influencia y su carrera

No veo una guerra entre venezolanos, sino un enfrentamiento contra una cúpula corrupta. Cada hora mueren cientos de venezolanos ¿qué más desangre que ese?

Vamos a contar con el pueblo de Colombia, Chile, Brasil y de la democracia mundial para poder sacar a Maduro y a esa cúpula criminal

Aquí ya pasamos el momento de retórica, ahora hay que actuar. Hubo un plebiscito y votamos 7 millones de venezolanos, pero un sector pequeño desconoció ese mandato para recuperar a Venezuela

A Leopoldo López no lo dejan salir de su casa. Pero yo siento que los hechos que ha hecho Maduro, como torturar a un muchacho y mostrarlo, eso ha hecho que la base y los grupos sociales han entendido que hay que hacer algo

No creemos en Rodríguez Zapatero o a Ernesto Samper que se dedicaron a engañar a la comunidad mundial

Han sido años de persecución, me han acusado hasta de magnicidio. El régimen quiere que me vaya del país. Pero le he dicho en su cara a Maduro: ‘trabajo todos los días para que usted salga del poder, pero vivo y que responda’

A estos regímenes hay que encararlos con la verdad. Maduro y su régimen está asfixiado está derrotado. No hay otra que permanecer firmes. Hay riesgos, pero hay que enfrentarlo. Así caen las tiranías

Cuando el pueblo desobedece las tiranías caen y ese es el mensaje que debo llevar

Se lo difícil que lleguen personas de afuera a tu país. Quiero que los reciban con compresión, es gente que lo ha dejado todo. Son venezolanos de bien que quieren luchar y que quieren volver, por eso lo importante es la salida de Maduro