Rama Judicial sacó de la nómina al magistrado Gustavo Malo

La W conoció en primicia la decisión de la Rama Judicial de sacar de la nómina a magistrado Gustavo Malo, quien el pasado 4 de abril fue apartado de sus funciones por sus colegas en la Corte Suprema de Justicia. Esto se produjo mientras avanza la investigación en su contra por presuntamente haber recibido dinero para frenar una orden de captura, en el marco del llamado “cartel de la toga”.

(Le puede interesar: Avalancha de impedimentos en la Cámara para votar expediente de magistrado Gustavo Malo)

La decisión establece que el magistrado de la Sala Penal no devengará los 31´331.000 pesos que corresponde a su asignación básica, más su prima especial. Sin embargo, sí recibirá sus aportes sociales, correspondientes a salud y pensión.

Según estableció este medio, son dos los argumentos jurídicos de los que se respaldó el área administrativa de la Rama Judicial para evitar acciones legales tras dicha decisión.

Primero, el Decreto 1083 de 2015 que, en uno de sus artículos establece que el pago de la remuneración a los servidores públicos del Estado corresponderá a servicios efectivamente prestados, los cuales se entenderán certificados con la firma de la nómina por parte de la autoridad competente al interior de cada uno de los organismos o entidades.

También se soporta en la sentencia T1059 de 2001, la cual señala que “no existe en cabeza del servidor público el derecho a la remuneración por los días no laborados sin justificación legal y por ende, tampoco surge para el Estado la obligación de pagarlos. De pagarlos se incurriría en presuntas responsabilidades penales y disciplinarias, procediendo el descuento o reintegro de las sumas canceladas por servicios no rendidos, por resultar contrario a derecho”.