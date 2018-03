Ramsés Vargas sigue participando de las reuniones de la Sala General de Uniautónoma

La W conoció que Ramsés Vargas Lamadrid, a pesar de haber renunciado a su cargo como rector de la Universidad Autónoma del Caribe el pasado 2 de marzo, sigue formando parte de la Sala General y del Consejo Directivo de esta alma mater.

Según una fuente del mismo seno de este órgano le confirmó a La W, Vargas Lamadrid participó de la reunión que se desarrolló en un hotel de Barranquilla en el día de ayer, 5 de marzo, vía Skype.

Adicionalmente, este medio conoció que anoche, en la Sala General, se llegó al compromiso de que este mismo 6 de marzo debe renunciar a la sala y a todos los órganos de control tanto Ramsés Vargas Lamadrid como Eduardo Vargas, Sonia Lamadrid de Vargas (madre del ex rector), María Helena Hernández de Vargas, (esposa del ex rector) María Cristina Vargas Cormane (prima del ex rector), Álvaro Vargas Osorio ( tío del ex rector) y Wiston Vergara, quien es la persona socia de las empresas que fueron creadas el 5 de mayo del 2017 en la ciudad de Miami.

