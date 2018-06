Ramsés Vargas y su relación con los Papeles de Panamá

Según revelaciones hechas por el diario El Espectador en abril de 2014, el ex rector de la Universidad Autónoma del Caribe habría pagado a Mossack Fonseca 5.143 dólares para constituir la sociedad Culmore Enterprises y también una fundación de interés privado llamada Rosewell Ventures Foundation. Ambas empresas fueron registradas en enero de 2014.

En esta última, figuran como protectores él y un familiar, ambos responsables de mantener los recursos y disponer de ellos. El beneficiario sustituto es la referida sociedad Culmore, en la que la Fundación Rosewell está registrada como accionista.

El diario también señala que el ex rector de la Uniautónoma se habría referido al escándalo de los Papeles de Panamá en 2016, cuando era columnista de la revista Semana. Sin embargo, en ningún momento mencionó la existencia de sus negocios offshore ni ser cliente de Mossack Fonseca.

“En Colombia, tener empresas o realizar transacciones offshore no es considerado como un delito. El problema es que el dinero tenga origen ilícito o que no se declare ante las autoridades tributarias. La alianza entre El Espectador y Connectas contactó al ex rector Ramsés Vargas para conocer el estado actual de las entidades y, sobre todo, si sus activos en Panamá están declarados en Colombia, pero no quiso responder la solicitud de información”, señaló El Espectador.