“Rector ya no genera confianza en cuerpo docente”: profesores UAC

Los maestros de la Uniautónoma aseguran que desde mediados de 2016, a la fecha, la calidad educativa de los distintos programas de la Universidad Autónoma del Caribe se ha visto gravemente afectada.

“La nula inversión en laboratorios, renovación de equipos de cómputos, abandono de los medios institucionales, como el canal de televisión que servía, además, de prácticas profesionales; el incumplimiento sistemático en los planes de acción de sus facultades y programas académicos, sumado a la desmotivación de docentes a los que no se les paga salario ni prestaciones sociales desde hace cuatro meses, son las causas de que hoy la calidad académica en la Uniautónoma esté gravemente afectada”

El cuerpo docente reveló que ya no tienen confianza en la Sala General, el Consejo Directivo y el Rector de la Uniautónoma. Esto debido a que llevan más de un año dilatando soluciones, incumpliendo las promesas de que “en dos o tres semanas se soluciona el problema”. Por lo tanto, al no generar confianza, no es viable una organización cuyos trabajadores ya no creen en sus directivas.

Los docentes también manifestaron su preocupación por la renuncia de más de quince doctores y decenas de profesores con Maestría que, en algunos casos, han sido reemplazados por docentes de menor experiencia o, peor, ni siquiera han sido suplidos.

Contrario a lo dicho por el rector, los funcionarios argumentan que los logros que la Universidad ha alcanzado desde el año 2014 son gracias al esfuerzo de sus profesores, investigadores y directivos docentes.

“Se vinieron a pique debido a la aguda crisis financiera, aún sin explicación que duramente ha redundado en la afectación de la calidad de la educación que están recibiendo en la actualidad sus más de 10 mil estudiantes”.

Al paro que inició la Facultad de Comunicación Social se han unido las Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, Ingeniera, los Programas de Administración Marítima y Portuaria y Administración Turística y Hotelera de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables y el Programa de Diseño Gráfico.

Finalmente, los padres de familia manifestaron su preocupación porque sus hijos han señalado que en los laboratorios y salas de sistemas no tienen acceso a las bases de datos necesarias para sus trabajos de investigación. De hecho, no hay acceso a ninguna base de datos por el no pago de sus licencias.

