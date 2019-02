Red de corrupción de la Fiscalía hablaba de caso Supercundi como un éxito

Esta semana fue capturado el secretario de la Contraloría en el departamento de Córdoba, Alfredo José Mendoza Fortich, su hermano Carlos Raúl y la fiscal local Érika Tatiana Rivera, por supuestamente estar involucrados en un cartel que beneficiaba a personas investigadas en procesos de extinción de dominio.

Todo parte de una denuncia interpuesta por el excongresista Otto Bula, quien aseguró que Alfredo Mendoza Fortich le dijo que podía ayudarlo a liberar varios de sus bienes en proceso de extinción de dominio y que esto lo haría con la ayuda "de su amigo", el exvicefiscal Jorge Perdomo y del exdirector del CTI, Danny Julián Quintana.

Dice Bula que Alfredo Mendoza le pidió $6.000 millones y que le aseguró que ladirectora especializada de extinción de la Fiscalía, Andrea Malagón, le devolvería dos predios en Montería, una casa en San Antero (Córdoba), dos predios en Cartagena y tres predios en Sahagún (Córdoba).

Según Bula, Fortich se molestó cuando el excongresista no cumplió con los pagos de dinero y el supuesto "negocio" no siguió adelante. Sobre estas afirmaciones tanto el exvicefiscal como el ex director del CTI han negado que sea cierto y aseguran que sus nombres están siendo utilizados por terceras personas que buscan beneficios.

Durante la audiencia contra los Fortich el fiscal del caso aseguraba que los capturados mencionaban como un caso de éxito el de Supercundi. "Hablan de otros casos, mencionan el caso de Supercundi, como un caso de éxito de presentación de esta estructura".

Cabe recordar que la Fiscalía adelanta un proceso penal en contra de los miembros de la familia Mora Urrea, dueños de Supercundi y MercaAndrea, como supuestos testaferros de las FARC.