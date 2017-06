Reducción de aporte a la salud de los pensionados pasa a sanción presidencial

Después de mucha polémica y sin el aval del Gobierno, el Senado de la República aprobó la conciliación del proyecto que reduce el aporte a la salud de los pensionados del 12 al 4%, por lo que ahora pasará al despacho del presidente Santos para su sanción. Sin embargo, el Gobierno ha adelantado que objetará esta iniciativa por no contar con los cerca de 3 billones de pesos anuales que costaría su implementación.



El autor del proyecto, Alexander López le pidió al Presidente "seriedad" y lo instó para que sancione esta ley. "El Congreso no va a aceptar las objeciones y si el Presidente quiere, llevaremos estos derechos de los pensionados a la Corte Constitucional", añadió López.



El texto conciliado extiende este beneficio a todos los pensionados del país y no solo a los más pobres, tal y como estaba previsto en el texto original.