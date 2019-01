Reparación a víctimas, requisito que no se aplicó para libertad condicional de Guido Nule

Entre los requisitos objetivos que analizó el juez que concedió la libertad condicional al condenado Guido Nule, llama la atención el que tiene relación con la reparación o indemnización a las víctimas, ya que de acuerdo con el juez y basado en el fallo condenatorio de Nule, éste no era aplicable para obtener el beneficio.

"Que la reparación a las víctimas se encuentra satisfecha o se asegure el pago de la indemnización a la misma, mediante garantía personal, prendaria, bancaria o acuerdo de pago; exigencia que no logra su aplicación en el caso de marras, por cuanto no hubo condena en tal sentido, valga aclarar no se condenó al sentenciado al pago de perjuicios, tal y como lo muestra el fallo condenatorio, lo que torna inexigible su cumplimiento" se lee en el punto b de los requisitos objetivos del documento de oficio.

Este punto en particular fue uno de los principales motivos por el cual la Fiscalía inició la investigación penal y llamó a interrogatorio a los jueces de Ejecución de Penas de Barranquilla, ya que según el ente acusador, se otorgaron beneficios y no se encuentra que se haya pagado nada a las víctimas.

