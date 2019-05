Réplica de la oposición al Presidente Duque

En una declaración como réplica al gobierno de Iván Duque, la oposición en su conjunto grabó un vídeo donde arremetieron contra el fiscal

la bancada de la oposición conformada por partidos y movimientos políticos tales como Alianza Verde, Polo, UP, Colombia Humana, Farc y Mais, respondió a la declaración presidencial de hace una semana en la que el presidente Duque convocó a un acuerdo nacional.

La vocería la tomó el senador Gustavo Petro quien pidió al Presidente Duque unión para luchar por la paz.

“Nosotros lo convocamos presidente Duque a la reconciliación y a luchar por la Paz, no ha sabotear las decisiones de los jueces o intentar acabar con una institución constitucional Colombiana como la Justicia Especial para la Paz.

La manera de acabar la barbarie del conflicto, de acabar con el narcotráfico, de acabar contra los abusos sexuales de mujeres y niños, de acabar con el sacrificio de la vida Colombiana, es acabar el conflicto".

Aseguró que la renuncia del Néstor Humberto Martínez no está relacionada con la no extradición de Jesús Santrich y le dijo al presidente Duque que no le queda bien defender al exfiscal Martínez

"Néstor Humberto Martínez encubrió esos hechos y propicio la impunidad en el caso Odebrecht, por sus hechos dolosos se suicidaron personas, murieron sus familiares, se exiliaron denunciantes. Un Presidente de la República no puede respaldar ese accionar corrupto, la corrupción es hoy la principal causa de destrucción de Estado social de derecho" aseguró en la réplica.

El video de la réplica estuvieron presentes 15 congresistas de la oposición.