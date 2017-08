Respetamos las investigaciones: mininterior sobre denuncia de Uribe y Pastrana

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que no conoce a Esteban Moreno, el sujeto que según los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez habría aportado más de 3.000 millones de pesos a la campaña del presidente Juan Manuel Santos para el año 2014.

“No me suena, yo de ese nombre vine a escuchar ayer cuando se hizo pública la carta de los expresidentes. Desde el gobierno siempre hemos estado de acuerdo con que se adelanten las investigaciones. En eso el señor presidente tiene total tranquilidad y transparencia”, expresó.

Rivera además dijo que no cree que haya sesgo en el informe del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, con críticas al inventario de bienes que presentaron las Farc.

“No creo que haya tenido sesgo. El fiscal hizo observaciones sobre aquello que le pareció que no podía ser usado para reparar a las víctimas. Hizo observaciones sobre lo que no tiene valor comercial. Por supuesto de aquello que sí tiene valor comercial no hizo observaciones”, agregó Rivera.

El ministro del Interior además afirmó que la aclaración que se hizo del decreto de bienes de las Farc, que había sido catalogado de “chambón” por Sergio Jaramillo, no obedeció a presiones de la opinión pública ni de la prensa nacional.

“Respeto su opinión pero no la comparto. No fue la presión. Desde el mismo momento en que recibimos ese listado veníamos trabajando en este decreto, incluso con la misma Fiscalía (…) Se hizo una precisión que ustedes nos habían planteado tiempo atrás y que además siempre el gobierno había defendido. Y es que esos bienes y esos activos sólo se utilizarían para reparar a las víctimas”, expresó Rivera.