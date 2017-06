Restauración de la patria y modificación de los acuerdos: banderas de campaña de Ordóñez

Con la presencia de varios líderes políticos de línea conservadora, el exprocurador Alejandro Ordóñez inscribió ante la Registraduría su candidatura presidencial para el año 2018.



Ordóñez anunció que su campaña llevará las banderas de la restauración moral e institucional de Colombia.



"En este momento hay que notificarle al país que estamos decididos a restaurar moral e institucionalmente la patria, con una perspectiva de valores y de familia", aseguró Ordóñez.



Tal y como lo adelantó La W en primicia, el exprocurador general de la nación inscribió como su fórmula vicepresidencial al pastor David Name Orozco y anunció que impulsará desde la Presiencia una asamblea constituyente para modificar los acuerdos de paz con las Farc y "hacer cumplir la voluntad del pueblo en el Plebiscito".



Name Orozco, quien es hijo del empresario David Name, hace parte de la Mesa de Unidad Nacional Cristiana que tiene un potencial electoral muy importante; sin embargo, no tiene vínculos con el Partido de la U al que pertenece su primo, el senador José David Name.