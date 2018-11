Riesgo de colapso en Hidroituango seguiría vigente

Durante la presentación de su libro "errores constructivos de Hidroituango" el Gobernador Luis Pérez reveló algunas de las conclusiones que entregó la universidad nacional sobre el proyecto hidroeléctrico.



Según el gobernador todavía hay riesgo de colapso en la estructura pues el informe advertiría que "si bien el lleno prioritario no cumplía con el diseño original y fue construido como una solución de emergencia, existe una preocupación de que haya un incremento en la tasa de filtración de la presa que pueda lavar el material y ocasionar un eventual colapso de la estructura", señaló el gobernador Luis Pérez.



Otra de las conclusiones le daría la razón al gobernador con respecto a la presa y el lleno prioritario "la presa no se hizo bajo los estándares internacionales y sin los materiales adecuados. Advierte que los materiales usados para la construcción del lleno prioritario no cumplen con los requerimientos de obra definitivos" relató el señor Pérez Gutiérrez.



En las más de 300 páginas, también se anexaron las copias de los contratos firmados entre la sociedad Hidroituango y la constructora EPM. Así mismo, las obligaciones de la empresa y los montos que debería pagar en caso de incumplimiento, que según las pólizas, los hay.



El tomo contiene nueve capítulos bien detallados, incluidas las gráficas de la obra, y dónde se reportaron las fallas, en este caso los errores, además, contiene 20 anexos, todos a color.