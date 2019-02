Rito Alejo reapareció para criticar al presidente y a sus antecesores

El general (r), Rito Alejo del Río, condenado a 25 años de prisión por la muerte del líder campesino Marino López Mena, fue viral este fin de semana por la difusión de un video en el que cataloga de "sinvergüenzas" al presidente Iván Duque y a los expresidentes Pastrana y Santos, y lanza calificativos negativos contra los exmandatarios Uribe y Gaviria.

El general, en libertad condicional por haberse sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, aseguró en dicha intervención que rompió publicamente su vínculo con el expresidente Álvaro Uribe.



"Les decía a unos amigos del Centro Democrático, les dije, a mí no me vuelvan a hablar más del Centro Democrático, y créanme que yo he sido uno de los más sacrificados por defender a Álvaro Uribe Vélez. Pero no lo vuelvo a hacer. Aquí hay que romper. Cómo es posible que ese sinvergüenza admita una reunión en Frontino, Antioquia, en donde estuvieron reunidos miembros del Centro Demoníaco, como le dicen ahora, con Pastor Alape y otros tres guerrilleros de las Farc haciendo acuerdos para poner autoridades allá. Nosotros vamos a hacer acuerdos con ellos? No señores", declaró.

El video fue grabado durante un evento del movimiento Reserva Fuerzas Armadas y Sociedad Colombiana, en una sede de la Fundación Mariano Ospina.

"Duque sinvergüenza" y críticas al gobierno

Respecto al presidente Iván Duque, el oficial condenado declaró: "Este sinvergüenza de presidente que tenemos, que es la continuación del anterior, ¿cuántas promesas no hizo de que no iba a subir impuestos? mire como nos tiene de asfixiados. Dijo que iba a darnos prebendas a los militares(...) El sinvergüenza cada vez que puede nos da garrote".

También dijo: "cómo puede ser posible que Duque, este sinvergüenza, meta a dos sobrinos de Álvaro Leyva Durán en cargos fundamentales? Que meta a González Monguí como director nacional de protección y que la Dirección Nacional de Inteligencia la haya convertido en un fortín de resentidos y de gente que trabaja más para las izquierdas que las instituciones".

Juan Manuel Santos, "rata"

"Seguimos con la ratificación casi del 76% de los altos cargos y puestos que tenía el sinvergüenza de Juan Manuel Santos. Rata sinvergüenza. Perdóneme la expresión pero no hay otra. Ese tipo defraudó al país. Se llevó al país, se robó al país".

Sobre Andrés Pastrana y la vicepresidenta

Se refiere a ellos como socios del 'Club Linderman'. "¿Quiénes son los socios del club Linderman? Vamos a ver y está el presidente, el sinvergüenza del Pastrana, la sinvergüenza de Martha Lucía Ramírez, Soros, el del banco Moreno, y otros tantos, y nosotros engañados", dijo Del Río.

Congresistas y presidentes, "delincuentes"

En alusión a los procesos que atraviesan algunos miembros de la fuerza pública, Del Río declaró: "Las reglas son para cumplirlas, y después de que las cumplimos nos dicen que somos delincuentes. Los delincuentes son los congresistas, los presidentes, que todos han estado involucrados".

Sobre César Gaviria y Rafael Pardo

"Y acaso usted no se dio cuenta de lo que hicieron en el bloque de búsqueda contra Pablo Escobar? Qué fue lo que hicieron ahí? una alianza de mafia, política, algunos policías corruptos, Cartel del Norte del Valle y los 'Pepes' para atacar a unos corruptos (...) quién fue el promotor de eso? Cesar Gaviria. Quién fue el otro promotor? Rafael Pardo, un tipo que fue totalmente guerrillero, una porquería de persona".

Inteligencia militar al servicio "del chisme y la pendejada".

Afirmó que la inteligencia miliar está "acabada" y funciona hoy es para el "chisme y la pendejada". "Los atentados que ha hecho últimamente el ELN, yo no creo que sean ellos solos(...) alguien lo decía, en Arauca ya hay un compromiso entre las Farc, el ELN y van a hacer grandes actos terroristas. Yo estoy convencido que eso va a ser así".