Roberto Prieto asegura que el presidente Santos conocía de sus visitas a la ANI

El gerente de las campañas Santos 2010 y 2014, Roberto Prieto, explicó por qué visitó el despacho de Luis Fernando Andrade, luego de que el diario El Tiempo revelara que estuvo en el despacho de Andrade en seis ocasiones entre julio de 2014 y junio de 2016.

Según aseguró Prieto a La W, él es un empresario privado que no tiene impedimento para asistir a esas reuniones y que el presidente Santos conoció de ellas.

“Nunca he negado esas visitas. Hasta el Presidente las sabía porque lo único que he querido es ayudar. Nunca llamé a un funcionario de segundo nivel para absolutamente nada. No me he tomado un tinto por esas gestiones”, puntualizó.

Aseguró que acudió al despacho de Andrade para dar a conocer a unas empresas que querían invertir en el país.

“Socialicé tres empresas que quieren invertir APP, es decir, traerán recursos a Colombia. Todo está en estudios. Fui transparente, lo hice directamente con el director de la ANI”, afirmó.

En el caso de la vía Ocaña–Gamarra, Prieto manifestó que no tuvo incidencia sobre la adjudicación porque para la fecha de la visita a la ANI ya estaba definido el proyecto.

“El caso Ocaña-Gamarra se comenzó a trabajar desde el año 2012. Si revisa la cronología para julio o agosto ya estaba muy definido ¡Qué iba a averiguar yo ahí! Repito, yo no soy Dios en la tierra para influir en todas esas instancias”, expresó Prieto.

En cuanto al otrosí de esa vía, respondió “yo ni sabía de ese tema”.

Por otra parte, referente a una conversación con Andrade con respecto al segundo túnel de la línea, aseguró: “Andrade me habló del segundo túnel de La Línea y promoví unos empresarios que querían ingresar a Colombia. Se los presenté y hoy están preparando una APP. Eso es cierto”.

La reunión sobre la Ruta del Sol III, la justifica diciendo que “se trata de Inpegilo, se me acercaron para decirme que se iban de Colombia por mal trato en la ANI y la interventoría. Llamé a Andrade y le dije que lo escuchara”.

“Lo de Cúcuta–Sardinata es otro empresario que quería invertir en una APP, es decir, poner plata para hacer la obra”, agregó.

Finalizó diciendo que reconoce en Andrade un ejecutivo abierto y receptivo a evaluar las buenas oportunidades para el país.