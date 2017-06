Roberto Prieto negó haber recibido recursos de Odebrecht

Tras dos aplazamientos, el exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, finalmente declaró ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en el marco de la indagación preliminar que se adelanta contra el Primer Mandatario por el escándalo de Odebrecht.

Al término de su interrogatorio se vio muy exaltado a Prieto, quien negó de forma categórica haber recibido un millón de dólares de Odebrecht, a través exsenador Otto Nicolás Bula, para la campaña presidencial del 2014.

“Siempre he reiterado que he sido víctima de una infamia mezquina, de una mentira que me tiene devastado. El señor Otto Bula miente”, señaló Prieto.

En la diligencia, que duró cerca de dos horas, Prieto respondió cerca de 100 preguntas del presidente de la Comisión, Nicolás Guerrero, del denunciante Álvaro Hernán Prada y de la representante del Ministerio Público.

El Presidente de la Comisión de Acusaciones anunció que, a raíz del testimonio de aprieto se decidió decretar el testimonio del expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli.