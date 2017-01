Robledo, López y Vargas Lleras no están inhabilitados para aspirar a la Presidencia:CNE

El Consejo Nacional Electoral emitió un concepto en el que asegura que los congresistas y el Vicepresidente de la República no están inhabilitados para aspirar a la presidencia en el año 2018, puesto que no les aplica la sentencia del Consejo de Estado que anuló la elección de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.



"El Consejo Electoral conceptuó que esta sentencia únicamente aplica para alcaldes y gobernadores, por lo que el vicepresidente y los congresistas no estarían inhabilitados para aspirar a cargos de elección popular", explicó el presidente del CNE, Alexander Vega.



Este concepto disipa las dudas sobre una posible inhabilidad de Germán Vargas Lleras, Jorge Enrique Robledo y Claudia López para aspirar a la Presidencia de la República el próximo año.



De acuerdo con la sentencia del Alto Tribunal que "tumbó" la elección de Pinto, los gobernadores y alcaldes no pueden postularse a otro cargo de elección popular hasta que transcurran los periodos para los que fueron elegidos.