Rodrigo Rivera considera que el comando central del ELN se 'lava las manos'

El comisionado de paz, Rodrigo Rivera, afirmó que el Comando Central del ELN -COCE- se lavó las manos al afirmar, según dijo el líder negociador de la guerrilla, Pablo Beltrán, que no ordenaron atacar la estación de policía de San José, en Barranquilla.

Rivera valida la tesis de que sí hay unidad de mando en el ELN y no se trata de una estructura federada cuyas partes actúan como 'rueda suelta'.

"Escuché ayer al señor Beltrán diciendo que el COCE no sabía ni había ordenado los atentados de Barranquilla. Me parece que es una forma de lavarse las manos. El COCE ha demostrado capacidad de mando y control, lo demostró en los 100 días del cese anterior. Sus estructuras regionales obedecieron esa orden. No hubo atentados como el de Barranquilla, no hubo contactos armados con la fuerza pública", afirmó el comisionado de paz.

"Esta puede ser la última oportunidad del ELN para pactar un acuerdo con el gobierno", puntualizó.